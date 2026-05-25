I misteri e i miti di torre di Castiglione

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 18.15 si terrà un evento nel bosco di Castiglione, vicino a Conversano. Si tratta di un’esperienza che combina elementi di natura, archeologia e teatro. L’iniziativa intende esplorare i misteri e i miti legati alla torre di Castiglione attraverso una narrazione teatrale immersiva. L’evento si svolge in un’area naturale e sarà aperto al pubblico interessato a scoprire aspetti storici e leggendari del luogo.