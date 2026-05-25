I misteri e i miti di torre di Castiglione
Sabato 30 maggio alle 18.15 si terrà un evento nel bosco di Castiglione, vicino a Conversano. Si tratta di un’esperienza che combina elementi di natura, archeologia e teatro. L’iniziativa intende esplorare i misteri e i miti legati alla torre di Castiglione attraverso una narrazione teatrale immersiva. L’evento si svolge in un’area naturale e sarà aperto al pubblico interessato a scoprire aspetti storici e leggendari del luogo.
Sabato 30 maggio – ore 18.15I Misteri e i Miti di Torre di CastiglioneUn’esperienza immersiva tra natura, archeologia e racconto teatrale nel suggestivo bosco di Castiglione, a pochi passi da Conversano.Percorreremo insieme gli antichi sentieri della lecceta, tra mura megalitiche, resti medievali. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Sabato 30 maggio – ore 18.15 I Misteri e i Miti di Torre di Castiglione Nel cuore del bosco di Castiglione, tra rovine medievali, sentieri immersi nella lecceta e antiche mura megalitiche, vi attende un’esperienza suggestiva tra racconto, teatro e leggenda. facebook