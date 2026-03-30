Castiglione di Sicilia ottiene il titolo onorifico di città

Questa mattina, il Prefetto di Catania ha consegnato al sindaco di Castiglione di Sicilia una pergamena che riconosce ufficialmente il titolo di città. Il riconoscimento, concesso con decreto del Presidente della Repubblica, risale al 13 marzo scorso. La cerimonia si è svolta nella sede dell’amministrazione comunale, alla presenza di alcune autorità locali.

Il titolo di città può essere attribuito, su proposta del Ministro dell’Interno, “ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”, come specifica la Prefettura di Catania in una nota Questa mattina il Prefetto di Catania Pietro Signoriello ha consegnato al sindaco di Castiglione di Sicilia, Concetto Stagnitti, la pergamena che attesta il titolo onorifico di città, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 13 marzo. Il titolo di città, infatti, può essere attribuito, su proposta del Ministro dell’Interno, “ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”, come specifica la Prefettura di Catania in una nota. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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