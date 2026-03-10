Castiglione di Garfagnana uomo morto carbonizzato

Un uomo è stato rinvenuto morto e carbonizzato in un terreno vicino alla strada provinciale 72 Passo delle Radici a Castiglione di Garfagnana nella mattina di martedì 10 marzo. La scoperta è avvenuta nel territorio del comune lucchese, dove sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso. La salma è stata estratta e trasferita per l'autopsia.

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Un uomo morto carbonizzato a Castiglione di Garfagnana è stato trovato nella mattinata di martedì 10 marzo in un terreno situato nei pressi della strada provinciale 72 Passo delle Radici, nel territorio del comune lucchese. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 10.48. Quando i sanitari sono giunti sul posto, l'uomo – un 62enne del posto – era già privo di vita. Il personale dell'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana ha potuto soltanto constatarne il decesso. Accanto al corpo è stata trovata una tanica di carburante utilizzata per alimentare una motosega, elemento che potrebbe essere collegato all'origine delle fiamme che hanno provocato le ustioni fatali.