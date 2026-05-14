In gita nella natura Il ’nuovo’ turismo lento che attrae anche stranieri | Stiamo investendo
Un itinerario tra le valli di acqua e natura, con un argine ciclabile che si snoda tra fenicotteri rosa, cavalli allo stato brado e una pineta, sta attirando visitatori italiani e stranieri interessati al turismo lento. Le iniziative di sviluppo di questa zona si concentrano sugli investimenti per valorizzare il paesaggio e le attività all’aperto. La zona si presenta come un esempio di destinazione dedicata a chi preferisce scoprire l’ambiente naturale con ritmi tranquilli.
Un argine ciclabile con intorno solo l’acqua delle valli, i fenicotteri rosa, i cavalli allo stato brado e la pineta. Questi alcuni degli ’scorci’ che ricorrono nei video social di chi trascorre un weekend a Ravenna. Non più solo città d’arte e balneare, il ’nuovo’ turismo è anche quello naturalistico. D’altronde, sono due le stazioni del Parco del Delta del Po che intrecciano il suo territorio: Pineta San Vitale e Pineta di Classe. Da un lato, a Nord, ci sono le pialasse, la foresta allagata, il Reno, e con un minuto di traghetto si è immersi nelle Valli di Comacchio; dall’altro, a Sud, le oasi Ortazzo – Ortazzino. E in mezzo chilometri e chilometri di pinete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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