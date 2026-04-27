Un politico ha incontrato una famiglia nel bosco, commentando che i bambini trovano più socialità rispetto a Roma e Milano. Ha aggiunto che ogni giorno di lontananza dei figli dai genitori rappresenta un giorno di sofferenza inutile. L'incontro si è svolto in un'area aperta, lontano dai centri urbani. Nessun dettaglio è stato fornito sulla natura dell'incontro o sui motivi della visita.

"Ogni giorno in più di lontananza dei bimbi da mamma e papà è un giorno perso, un giorno di sofferenza gratuita, inutile. Quanto alla socialità, i bambini avevano più socialità qui, senza televisione, telefonino e social network, che la metà dei bambini che vivono in centro a Roma e a Milano". È il commento di Matteo Salvini dopo la visita alla casa nel bosco di Palmoli, dove i tre figli di Catherine e Nathan vivevano fino al 20 novembre dell'anno scorso, quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, sospendendo la potestà genitoriale alla coppia, ha disposto il loro trasferimento in una casa famiglia a Vasto dove si trovano tuttora. "Qui i bambini mangiano cose buone - ha detto Salvini tenendo in mano le uova fresche appena ricevute in dono dai genitori del bosco -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini incontra la famiglia nel bosco: "Per i bimbi più socialità qui che a Roma e Milano"

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