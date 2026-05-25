I genitori di Maria Miceli | Indotta a non curarsi da finta dietista le chiese 500 euro prima che morisse di tumore

I genitori di Maria Miceli raccontano che la loro figlia, dopo aver completato un ciclo di chemioterapia, aveva deciso di rifiutare le cure convenzionali quando la malattia si è aggravata. Prima di morire di tumore, avrebbe pagato 500 euro a una dietista non qualificata, che avrebbe finto di offrirle consigli alimentari. La donna si sarebbe rivolta a questa figura prima di interrompere le cure mediche ufficiali.

"Aveva fatto un primo ciclo di chemioterapia, ma quando la malattia si è aggravata ha rifiutato le cure tradizionali. Una finta dietista l'aveva convinta che stava male perché non si era avvicinata abbastanza alla 'perfezione spirituale' e le faceva prendere integratori e farmaci potenti". A Fanpage.it parlano Raffaele e Annarita, genitori di Maria Miceli morta nel 2023 per tumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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