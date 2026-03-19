Maria Laura Iovino derubata dal fidanzato | Ha preso borse di lusso da 10mila euro e le ha rivendute

Un'influencer e nail artist napoletana è stata vittima di un furto da parte del suo fidanzato. Quest'ultimo ha sottratto diverse borse di lusso valutate complessivamente circa 20mila euro e le ha successivamente rivendute a sua insaputa, svendendole a prezzi molto bassi. La donna ha raccontato di aver scoperto il furto solo dopo aver notato la mancanza di alcuni oggetti di valore.

Maria Laura Iovino, influencer e nail artist napoletana, è stata vittima di truffa: il fidanzato le ha rubato diverse borse di lusso, dal valore di circa 20mila euro ciascuna, per poi rivenderle e svenderle a sua insaputa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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