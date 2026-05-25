I due ragazzini nella sala scommesse e la maxi multa confermata per la società titolare dell' agenzia

Nel 2020, durante un controllo in un’agenzia scommesse, due minorenni sono stati trovati in un'area dedicata al gioco con vincite in denaro. La società proprietaria dell’agenzia ha ricevuto una multa, confermata in sede legale. La sanzione è stata di natura amministrativa e riguarda la violazione delle norme sulla presenza di minori in ambienti di gioco. La vicenda si è conclusa con l’applicazione della multa, senza ulteriori provvedimenti contro i giovani.

Era il 2020 quando, durante un consueto controllo in un'agenzia scommesse di Usmate Velate, due ragazzi (all’epoca dei ancora minorenni) erano stato trovati all’interno di un’area dedicata al gioco con vincite in denaro. Oggi la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione da 8mila euro nei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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