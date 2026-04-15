Minori nella sala scommesse e dipendente in nero con la droga | scatta la chiusura dell' attività

Una sala scommesse è stata chiusa dopo essere stata trovata aperta a minorenni, nonostante l’accesso fosse riservato solo a persone maggiorenni. Durante i controlli, è stato inoltre scoperto un dipendente che lavorava senza regolare contratto e coinvolto nell’uso di droga. La polizia ha sequestrato l’attività, che ora dovrà affrontare una procedura giudiziaria per le violazioni riscontrate.

L'accesso doveva essere riservato ai soli maggiorenni, ma all'interno sono stati trovati anche dei minori. Questo quanto emerso all'interno di una sala scommesse situata in un quartiere periferico nella zona di Guidonia Montecelio.All'ingresso del locale, autorizzato alla raccolta di scommesse e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sette minorenni nella sala scommesse, multa da quasi 7mila euro e chiusura dell'attività Tivoli, minorenni nella sala scommesse e dipendente in possesso di droga: pugno di ferro del QuestoreMinorenni all’interno di una sala scommesse e un dipendente trovato con sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di un controllo effettuato dagli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tivoli, minorenni nella sala scommesse e dipendente in possesso di droga: pugno di ferro del Questore; Minorenni nella sala scommesse e droga a domicilio: chiuso locale a Collefiorito di Guidonia; Tivoli, sala scommesse chiusa per minori e droga; Tivoli (RM), presenza di minori e dipendente senza contratto: chiusa per 10 giorni una sala scommesse. Tivoli, minorenni nella sala scommesse e dipendente in possesso di droga: pugno di ferro del QuestoreMinorenni trovati in una sala scommesse di Tivoli: locale chiuso per 10 giorni e dipendente sanzionato per possesso di cannabis. virgilio.it Nove minori in una sala scommesse, licenza revocataLa Spezia, 10 ottobre 2025 – Minori nella sala giochi e sala scommesse, revocata la licenza. Il Questore della Spezia ha emesso un provvedimento di revoca della licenza per l'esercizio di raccolta di ... lanazione.it Un passaggio fondamentale presso il Tribunale dei Minori facebook Stop ai minori sui social, ecco la app Ue. Von der Leyen: "Figli educati dai genitori, non dal web" x.com