Oggi si conclude il Ramadan e sui social circolano immagini di uomini che mostrano armi in braccio, con video che celebrano questa ricorrenza. Tra le varie pubblicazioni, alcune persone condividono momenti di festa, mentre altre inseriscono contenuti che raffigurano mitra. La diffusione di questi video ha attirato l’attenzione su come il Ramadan venga rappresentato in contesti diversi.

Il noto islamista Davide Piccardo non solo ha condiviso un video con una musica dal titolo "Allauh Akbar", ma anche un messaggio dei terroristi palestinesi rilanciato da Al-Jazeera Oggi è il giorno della fine del Ramadan ma c’è anche chi lo festeggia postando video di uomini che hanno in braccio dei mitra. A diffondere un video con il sottofondo in arabo e la musica dal titolo “Allauh Akbar”, dove non si vedono pregare solo figure di sesso femminile è il noto islamista Davide Piccardo, che di recente si è espresso anche sulla morte di Khamenei non certo criticandolo. Il punto, però, è ciò che viene dopo: c’è un legame che non può non far... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piccardo choc: ora festeggia pure il Ramadan di Hamas

Articoli correlati

"Cerno ossessionato dagli islamici". L'attacco choc del pro-Hamas Piccardo che festeggia il 7 ottobreIl noto islamista che ha attaccato il direttore del Giornale è un sostenitore di Hannoun, dei terroristi palestinesi, dei Fratelli musulmani e di...

"Cerno ossessionato dagli islamici". L'attacco del pro-Hamas Piccardo che festeggia il 7 ottobreIl noto islamista che ha attaccato il direttore del Giornale è un sostenitore di Hannoun, dei terroristi palestinesi, dei Fratelli musulmani e di...

Contenuti utili per approfondire Piccardo choc ora festeggia pure il...

Piccardo choc: ora festeggia pure il Ramadan di HamasIl noto islamista Davide Piccardo non solo ha condiviso un video con una musica dal titolo Allauh Akbar, ma anche un messaggio dei terroristi palestinesi rilanciato da Al-Jazeera ... ilgiornale.it

Cerno ossessionato dagli islamici. L'attacco choc del pro-Hamas Piccardo che festeggia il 7 ottobreIl direttore Tommaso Cerno è finito nel mirino del noto islamista Davide Piccardo, direttore del sito La Luce, che non ha mai risparmiato attacchi contro Cerno e contro le nostre inchieste. Lo ha ... ilgiornale.it