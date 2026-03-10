L' ultimo folle post di Davide Piccardo Elogi alla resistenza palestinese e foto di Hamas

Nell'ultimo post pubblicato, Davide Piccardo ha espresso apprezzamenti per la resistenza palestinese e ha condiviso foto associate a Hamas. La pubblicazione ha suscitato discussioni sulla possibilità di elogiare pubblicamente gruppi considerati terroristici. La questione riguarda anche come Hamas venga percepita rispetto ad altre organizzazioni, come l’Isis. La questione dell’approvazione pubblica di tali contenuti resta al centro del dibattito.

È consentito elogiare Hamas pubblicamente? Hamas viene o no considerata alla stregua dell’Isis, ovvero un’organizzazione terroristica che miete vittime anche e soprattutto nei territori occupati tramite fittizie elezioni mai più ripetute dopo il 2006? È una domanda lecita leggendo l’ultimo folle post dell’islamista Davide Piccardo, che ha pubblicamente elogiato i tagliagole sui propri social: “Questa storia può finire in due modi. La fine dell’egemonia USA sul medio oriente o la fine del controllo israeliano sugli Usa. In entrambi i casi ricordiamoci di chi, più di tutti, con il suo sacrificio ha reso possibile questi risultati: i combattenti della resistenza palestinese ed i martiri di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultimo folle post di Davide Piccardo. Elogi alla resistenza palestinese e foto di Hamas Articoli correlati Gaza, tregua e governo tecnico palestinese: ecco i nomi del nuovo esecutivo. Dalla lista sono escluse figure legate ad Hamas e all’Autorità nazionale palestineseCon l’entrata in vigore della tregua nella Striscia di Gaza, prende forma anche un passaggio politico che punta a dare stabilità al cessate il fuoco... Il post choc di Piccardo e la "complicità" dell'Anpi su HannounTra chi sta in silenzio davanti all'arresto di Mohammad Hannoun, presidente di diverse associazioni palestinesi in Italia accusate di finanziare...