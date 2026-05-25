I dati definitivi sull' affluenza | poco più di metà degli elettori hanno votato a Faenza e Cervia
A Faenza ha votato il 57,89% degli elettori, a Cervia il 50,63%, secondo i dati definitivi sull’affluenza.
Il dato definitivo sull'affluenza dice che a Faenza ha votato il 57,89% di elettori, mentre per Cervia il 50,63%, ovvero poco più della metà degli elettori. Per entrambe i risultati appaiono modesti rispetto alle percentuali di votanti riscontrate durante la tornata del referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Indias Election Data Problem: The 6% Surge No One Explained
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