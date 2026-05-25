Elezioni i dati definitivi sull' affluenza | poco più di metà degli elettori hanno votato a Faenza e Cervia

Notizia in breve

A Faenza e Cervia, poco più della metà degli elettori si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2026. Dopo la chiusura delle urne, è iniziato lo spoglio dei voti. I dati definitivi sull’affluenza segnalano una partecipazione superiore al 50% degli elettori in entrambe le città. La percentuale definitiva di affluenza sarà comunicata nelle prossime ore.