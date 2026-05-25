Elezioni i dati definitivi sull' affluenza | poco più di metà degli elettori hanno votato a Faenza e Cervia
A Faenza e Cervia, poco più della metà degli elettori si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2026. Dopo la chiusura delle urne, è iniziato lo spoglio dei voti. I dati definitivi sull’affluenza segnalano una partecipazione superiore al 50% degli elettori in entrambe le città. La percentuale definitiva di affluenza sarà comunicata nelle prossime ore.
Urne chiuse per le elezioni amministrative 2026 e mentre parte la diretta dello spoglio, si fanno i conti sull'affluenza nelle due città chiamate al voto in provincia: Faenza e Cervia. Il dato definitivo dice che a Faenza ha votato il 57,89% di elettori, mentre per Cervia il 50,63%, poco più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Vivo a 5 km dal confine, seguo da anni quel paese tramite la comunistissima ed antisemita @RaCapodistria . Nel tempo ho avuto l'impressione di un paese in forte disagio. Non mi permetto giudizi definitivi. Ma dico senza problemi che la Slovenia si è salvata x.com
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