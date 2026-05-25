Affluenza a Cervia | solo la metà degli elettori alle urne

A Cervia, alle elezioni amministrative, solo il 50,63% degli elettori si è recato alle urne. L’affluenza complessiva è stata appena superiore alla metà degli aventi diritto, indicando una partecipazione limitata. I dati sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali variazioni tra i diversi seggi o zone della città.

Il dato definitivo sull'affluenza dice che a Cervia ha votato per le elezioni amministrative solo il 50,63% degli elettori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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