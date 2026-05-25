I dati a Comacchio | ufficiale il ballottaggio

Notizia in breve

A Comacchio, su 22 seggi, sono stati scrutinati 21. Il candidato Bellotti ha ottenuto 3.740 voti, mentre Cavalieri Foschini ne ha ricevuti 2.343. Un altro candidato, Negri, ha raccolto un voto. La differenza tra i primi due è di circa 1.397 voti. La situazione rende necessario un secondo turno di elezioni, previsto per i prossimi giorni.