I dati a Comacchio | ufficiale il ballottaggio
A Comacchio, su 22 seggi, sono stati scrutinati 21. Il candidato Bellotti ha ottenuto 3.740 voti, mentre Cavalieri Foschini ne ha ricevuti 2.343. Un altro candidato, Negri, ha raccolto un voto. La differenza tra i primi due è di circa 1.397 voti. La situazione rende necessario un secondo turno di elezioni, previsto per i prossimi giorni.
21 seggi su 22, ma il ballottaggio è inevitabile: Bellotti a 3.740, Cavalieri Foschini a 2.343. Per Negri 1.406 e Troiani 707. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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