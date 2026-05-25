I dati a Comacchio | si va verso il ballottaggio
A quasi metà delle sezioni scrutinate a Comacchio, il candidato in testa ha 2 punti di vantaggio su quello al secondo posto. Si avvicina così il possibile secondo turno tra Bellotti e Cavalieri Foschini. Finora, 12 sezioni su 22 hanno comunicato i risultati parziali. Non ci sono ancora dati definitivi, ma la tendenza indica un testa a testa tra i due candidati.
A quasi metà delle sezioni scrutinate (12 su 22), sembra che si stia delineando il ballottaggio tra Bellotti e Cavalieri Foschini: il primo candidato ancora in testa con 2.040 voti (43,41%), il secondo con 1.372 voti (29,20%). Negri raddoppia i voti ma se ne aggiudica 875 (18,62%), stessa sorte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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