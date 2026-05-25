I dati a Comacchio | si va verso il ballottaggio

Notizia in breve

A quasi metà delle sezioni scrutinate a Comacchio, il candidato in testa ha 2 punti di vantaggio su quello al secondo posto. Si avvicina così il possibile secondo turno tra Bellotti e Cavalieri Foschini. Finora, 12 sezioni su 22 hanno comunicato i risultati parziali. Non ci sono ancora dati definitivi, ma la tendenza indica un testa a testa tra i due candidati.