I dati a Comacchio | Bellotti ancora in vantaggio

Notizia in breve

A Comacchio, dopo aver scrutinato 7 delle 22 sezioni, Bellotti guida con 1.101 voti, pari al 43,99%. Cavalieri Foschini si attesta a 748 preferenze (29,88%), mentre Negri e Troiani ottengono rispettivamente 450 (17,98%) e 204 voti (8,15%). I dati sono ancora parziali e in aggiornamento. Nessuna variazione rispetto alle precedenti rilevazioni.