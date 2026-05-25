I dati a Comacchio | Bellotti ancora in vantaggio

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Comacchio, dopo aver scrutinato 7 delle 22 sezioni, Bellotti guida con 1.101 voti, pari al 43,99%. Cavalieri Foschini si attesta a 748 preferenze (29,88%), mentre Negri e Troiani ottengono rispettivamente 450 (17,98%) e 204 voti (8,15%). I dati sono ancora parziali e in aggiornamento. Nessuna variazione rispetto alle precedenti rilevazioni.

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Fermi ancora a 7 sezioni su 22, i dati aggiornati vedono Bellotti ancora in vantaggio con 1.101 voti (43,99%), seguito sempre da Cavalieri Foschini con 748 voti (29,88%), in coda Negri e Troiani rispettivamente con 450 voti (17,98%) e 204 voti (8,15). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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