Baldini annuncia | Per le due amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell’Under 21

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico ad interim della nazionale italiana ha comunicato che per le prossime partite amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia convocherà esclusivamente giocatori dell’Under 21. La decisione riguarda le due sfide in programma e rappresenta un cambiamento rispetto alle convocazioni precedenti. La scelta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui criteri adottati.

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