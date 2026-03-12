Inter tanti ballottaggi in vista dell' Atalanta | in avanti riecco Thuram e Pio Esposito

L'Inter si prepara agli impegni con l'Atalanta, con diversi ballottaggi in attacco. Rieccoli in campo Thuram e Pio Esposito, mentre si attendono notizie sulle condizioni di Bastoni e Calhanoglu. Tuttavia, è probabile che l'allenatore decida di non rischiarli, considerata la situazione. La squadra lavora per definire le scelte da adottare in vista della partita.

Altra giornata di allenamento archiviata ad Appiano Gentile ma i dubbi intorno all’impiego di Alessandro Bastoni sabato contro l’Atalanta (ore 15 a San Siro) non si sono sciolti. Anche ieri il difensore, uscito acciaccato dal derby contro il Milan per una forte contusione alla tibia, ha lavorato a parte: Cristian Chivu si prenderà questi ultimi due giorni — oggi e domani — prima di decidere se Bastoni potrà far parte dell’Inter anti-Atalanta. Hakan Calhanoglu invece migliora molto. Il centrocampista turco, fermato da un risentimento all’adduttore destro, sta crescendo di condizione e i miglioramenti sono quasi sorprendenti. Ma in casa Inter la cautela in tema di infortuni è un obbligo: ecco perché comunque sarà difficile rivedere il regista in campo sabato se non è al 100 per cento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

