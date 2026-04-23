Scontro in giunta a un mese dal voto | sindaca revoca deleghe a due assessori

A un mese dal voto, un confronto si è acceso nella giunta comunale di San Vito dei Normanni. La sindaca Silvana Errico ha annunciato la revoca delle deleghe a due assessori, Alessandra Pennella e Salvatore Carlucci. Ha inoltre diffuso un avviso chiedendo loro di presentare eventuali osservazioni entro quarantotto ore. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con le procedure di revoca già in corso.

SAN VITO DEI NORMANNI - La sindaca Silvana Errico ha avviato le procedure di revoca degli incarichi agli assessori Alessandra Pennella e Salvatore Carlucci, con invito a fornire eventuali osservazioni entro quarantotto ore. La prima cittadina di San Vito dei Normanni ha motivato la sua decisione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion FiorentinoArezzo, 10 febbraio 2026 – Nuove deleghe agli assessori della giunta Agnelli a Castiglion Fiorentino. Leggi anche: Nuove deleghe per gli assessori della giunta Agnelli ter: ecco quali Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Teramo, scontro politico dopo l’azzeramento della giunta; San Vittore, scontro sul rendiconto 2025: la consigliera Rossi attacca la giunta Zerboni; Referendum sulle nuove Province in Fvg: è scontro fra giunta e opposizione; Scontro sul piano rifiuti in Umbria: l'opposizione attacca la Giunta, Piano fumoso, rischio emergenza e rincari per cittadini. Pozzallo, scontro totale in Consiglio: Celestri replica ad Ammatuna e attacca la GiuntaPOZZALLO – Il clima politico a Pozzallo si scalda drasticamente. Dopo le tensioni registrate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, la Presidente ... radiortm.it Scontro sulla Statale del Sempione a Busto Arsizio, traffico in tilt e due feritiSul posto sono arrivati i Carabinieri di Busto Arsizio, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. L’ambulanza è giunta dalla Croce Rossa Italiana di Varese (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Scontro tra una moto e un’auto nel tardo pomeriggio. Inutili i soccorsi del 118, rilievi affidati ai carabinieri - facebook.com facebook Iran-Stati Uniti ai Mondiali Non è escluso un scontro diretto tra le due nazioni in guerra. Di Alessandro Luna x.com