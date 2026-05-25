i compagni di ieri riconoscevano meriti e valore degli avversari

I compagni di ieri riconoscevano i meriti e il valore degli avversari. Nilde Jotti e Giancarlo Pajetta partecipavano con rispetto e rispetto reciproco alla stessa camera. La loro presenza sottolineava un atteggiamento di stima e considerazione verso gli avversari politici, evidenziando un clima di confronto civile e rispettoso. La loro collaborazione in aula si distingue come esempio di rispetto tra opposti schieramenti politici.

La rispettosa e rispettata partecipazione di Nilde Jotti e Giancarlo Pajetta alla comune camera ardente di Giorgio Almirante e Pino Romualdi nel maggio del 1988, testimoniata in un bell’articolo su Libero di Annalisa Terranova, che faceva parte del picchetto del servizio d’ordine dei giovani missini, era stata preceduta nel 1985 dalla visita commossa di Giorgio Almirante alla camera ardente di Enrico Berlinguer, allestita alle Botteghe oscure. Dove il leader della destra italiana, come avrebbe raccontato poi la moglie Assunta, aveva deciso di andare piangendo alla notizia della morte del segretario comunista. Di cui era stato certamente un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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