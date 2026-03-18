Badminton sorteggiati i tabelloni degli Europei | gli avversari degli azzurri

I tabelloni degli Europei di badminton 2026 sono stati ufficialmente sorteggiati e i match si svolgeranno a Huelva, in Spagna, dal 6 al 12 aprile. Sei atleti italiani sono in gara, con partecipazioni nei singolari maschile e femminile e nel doppio femminile. Gli avversari degli azzurri sono stati annunciati con i rispettivi abbinamenti.

Sono stati sorteggiati tutti i tabelloni degli Europei Individuali 2026 di badminton, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile: sono ben sei gli azzurri impegnati, con l’Italia che sarà rappresentata nel singolare femminile, nel singolare maschile e nel doppio femminile. Si sono qualificati nel singolare maschile due azzurri, che partiranno entrambi dai 32mi: Giovanni Toti affronterà all’esordio l’inglese Cholan Kayan, mentre Fabio Caponio sfiderà l’israeliano Misha Zilberman. Due rappresentanti azzurre anche nel singolare femminile: nei 32mi Yasmine Hamza incrocerà la slovena Anja Blazina, mentre nei 16mi Gianna Stiglich se la vedrà con l’ucraina Polina Buhrova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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