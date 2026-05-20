Dopo il risultato del referendum, le dichiarazioni dei rappresentanti politici sono cambiate rispetto ai toni usati in passato. Da una parte, si attribuiscono i fallimenti a fattori come la sfortuna, mentre dall’altra si cerca di assumersi alcune responsabilità. Questa evoluzione nel discorso pubblico riflette un mutamento nel modo di comunicare, passando da una certa sicurezza a un atteggiamento più critico e autocritico. La situazione mette in evidenza un cambiamento nel rapporto tra le parole e i fatti, e come vengono gestiti i successi e le difficoltà.

di Serena Poli Il contrasto tra la sicumera del pre-referendum e il piagnisteo del post-referendum ci segnala l’esaurimento dei bonus propaganda e la necessità di fare i conti con la cruda realtà. Prima del voto, la narrazione era quella di un paese tipo il Bengodi: tutto bellissimo, tutto quasi stucchevolmente perfetto; eppure molti non se n’erano proprio accorti, forse distratti da una squadra di governo a dir poco imbarazzante, composta da ministri presi a barcamenarsi tra scandali sessuali e ristoranti in società con prestanome della mafia. Ma la risposta è sempre stata l’assoluzione d’ufficio o la minimizzazione. Per il flop dei centri in Albania, la colpa è stata della magistratura cattiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Meloni la colpa degli insuccessi è della sfortuna. Ma non bastano i meriti: bisogna intestarsi anche le responsabilità

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