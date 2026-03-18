Il campionato di Serie A vede attualmente l’Inter in testa con 68 punti, seguita dal Milan con 60 e dal Napoli con 59. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha maggiori possibilità di superare il Milan in classifica. La corsa allo Scudetto si fa più intensa e ogni punto può fare la differenza nella lotta per il titolo.

Inter 68 punti, Milan 60, Napoli 59. Ma per La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno più chance di finire davanti al Diavolo in classifica Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de' La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno analizzato la lotta al secondo posto tra Milan e Napoli, un duello più complesso di quanto dica la classifica. Nonostante i rossoneri (60 punti) siano più vicini all’Inter (68), il Napoli (59) sembra avere un vantaggio concreto: un calendario più favorevole, un attacco più produttivo e una rosa arricchita dalla presenza di Rasmus Højlund, che in estate era stato vicino proprio al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Scudetto, Napoli avanti sul Milan? I tre motivi per cui Conte può sorpassare Allegri

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