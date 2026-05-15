Il proprietario del club ha espresso il suo voto favorevole alla conferma di Massimiliano Allegri come allenatore per la prossima stagione. Nonostante questa decisione, Allegri potrebbe comunque decidere di lasciare la guida tecnica della squadra. La questione riguarda quindi sia il parere della proprietà che le possibili scelte personali dell’allenatore, che potrebbe optare per un addio prima dell’inizio del nuovo campionato. La situazione resta aperta e suscita attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Periodo non facile per il Milan e per il suo futuro: in questi giorni stanno arrivando indiscrezioni importanti che parlano di un'altra possibile rivoluzione in estate. La scorsa stagione, i rossoneri sono arrivati ottavi: un risultato deludente che ha portato la società a puntare su Tare come direttore sportivo e su Allegri come allenatore. Dopo una sola stagione potrebbe finire già questo progetto. Come spiega 'Il Corriere dello Sport', tutti sono in discussione e il destino del DS Tare sembrerebbe già lontano dal mondo rossonero. Secondo il quotidiano, sarà difficile anche per Massimiliano Allegri restare al Milan nelle condizioni attuali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale vota per la conferma di Allegri al Milan. L’allenatore può lasciare comunque: i motivi

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