I Cesaroni | stasera un nuovo appuntamento le anticipazioni

Grande attesa questa sera con le anticipazioni dei Cesaroni: Virginia avrà davanti a sé una decisione importante, cosa farà? Questa sera va in onda un nuovo appuntamento conI Cesaroni, il penultimo, poiché settimana prossimi i due episodi rimanenti verranno accorpati e andranno in onda in un’unica serata. Ciò per reagire al flop degli ascolti tv, infatti la serie non è decollata, anzi, si è schiantata al suolo. Se la prima puntata è partita bene con un 22% di share, man manoè calata fino al 13%, raggiunto la settimana precedente. Non è chiaro quanto il mono- episodio abbia influito su ciò, perché i commenti sul web parlano chiaro: la serie non piace e non ha riscosso il successo sperato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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