Questa sera va in onda la terza puntata della serie televisiva. Nella puntata, si assisterà allo sviluppo del rapporto tra Marco e Marta. Walter lavorerà insieme a Virginia in un progetto comune. Le anticipazioni sono state rilasciate da Il Difforme. La puntata sarà trasmessa in prima serata su un canale nazionale.

Questa sera va in onda I Cesaroni con la terza puntata. Come procederà il rapporto tra Marco e Marta? Walter riuscirà al lavorare a fianco a fianco con Virginia? Grande attesa questa sera perI Cesaroni, la serie che è tornata dopo 10 anni con un cambio di regia importante ed anche di trama. Nonostante l’hype per questo ritorno era altissimo, dopo una buona partenza, c’è stato un brusco crollo della serie. Infattila seconda puntata ha realizzato 2.301.000 spettatori con uno share del 16.9%. Domani sarà interessante scoprire seI Cesaronisubiranno un ulteriore calo o se si manterranno stabili. Il piccolo Adriano si innamora e deve capire come affrontare per la prima volta questo sentimento.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I Cesaroni, stasera la terza puntata: le anticipazioni

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