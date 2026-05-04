Questa sera tornano i Cesaroni con il quarto episodio: Virginia scoprirà che Carlo vive sotto il suo stesso tetto, mentre Marco e Marta andranno a Milano per incontrare Eva Grande attesa questa sera perI Cesaroniche andranno in onda con una sola puntataper aderire al nuovo progetto che vuole diminuire il prime time, tenendo saldo l’access time fino alle 21.50. A questo punto si può fare una valutazione diversa per quanto riguarda gli ascolti e capire se a lungo andare questa mossa, a livello di auditel, possa funzionare. I Cesaronihanno registrato un ottimo debutto ma, puntata dopo puntata, hanno avuto un brutto crollo. L’ultima puntataha realizzato 2.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I Cesaroni: ecco tutte le anticipazioni di stasera

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"I Cesaroni in onda con un solo episodio a settimana", Canale 5 segue Rai 1 e restringe la prima serata x.com