Capiamo la necessità de I Cesaroni di far affrontare a Giulio il dolore, tuttavia questa scelta di cancellare il numero di un proprio caro che non c'è più ci è parso un tantino netta. Soprattutto perché è molto comune conservare in rubrica i numeri di chi non è più tra noi: è una sorta di rassicurazione, un modo innocente e infantile di pensare che, componendo quel numero, il nostro caro potrebbe, chissà, anche rispondere - «Non l’ho cancellato ma non penso al fatto che un giorno sarà riassegnato», ci aveva detto Chiara Valerio quando, nel 2024, le abbiamo chiesto se avesse ancora il numero di Michela Murgia nel suo telefono. Dietro a questa scena c'è però evidentemente un piano più profondo, perché non è solo Giulio a dire addio a Cesare, ma è Claudio Amendola che saluta Antonello Fassari.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Cesaroni - Il ritorno: nella terza puntata Giulio dà il suo addio al fratello Cesare. Ed è devastante, perché è l'addio (vero) di Claudio Amendola ad Antonello Fassari

Notizie correlate

“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come...

Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mattino Cinque: Claudio Amendola racconta la serie I Cesaroni-il ritorno Video; I Cesaroni Il ritorno, seconda puntata stasera in tv: Marta di nuovo nei guai. Anticipazioni di oggi 20 aprile; Elda Alvigini svela la nuova Stefania: Per i Cesaroni ci sarò sempre. Claudio Amendola? È un capitano sul set; I Cesaroni, stasera i nuovi episodi: il passato riemerge tra tensioni e malintesi.

I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntataI Cesaroni - Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 ... tpi.it

I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntataI Cesaroni - Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in onda stasera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it

Claudio Amendola ha fatto chiarezza sul motivo per cui l’attrice Micol Olivieri non è stata contattata per tornare a interpretare Alice Cudicini: https://fanpa.ge/PZqO2 - facebook.com facebook