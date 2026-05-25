Nuovo appuntamento, oggi lunedì 25 maggio, con I Cesaroni - Il Ritorno, la settima stagione della fortunata fiction targata Mediaset, andata in onda in onda su Canale 5 fino al novembre del 2014. Un grande successo di pubblico, con 2.164.000 spettatori pari a uno share del 13% la scorsa settimana, ma in calo rispetto ai quasi 3,5 milioni di spettatori della puntata d'esordio. La nuova stagione, firmata alla regia da Claudio Amendola, riporta la storia alla Garbatella, tra dinamiche vecchie e nuove. Marco ha una nuova compagna e un figlio, chiamato a raccogliere idealmente il testimone di Mimmo nel racconto delle vicende di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni delle puntate del 25 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I CESARONI IL RITORNO - ANTICIPAZIONI EPISODIO CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 SU CANALE 5

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni delle puntate del 20 aprile

Leggi anche: I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni delle puntate del 27 aprile

Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 18 maggio in streaming; I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 18 maggio; I Cesaroni 7 tornano stasera e Mediaset trema: cosa sta succedendo alla serie un tempo amatissima?; I Cesaroni non fanno le cose a metà: nemmeno quando si tratta di complicarsi la vita.

#ICesaroni – Il Ritorno, la vera star è Walter Il personaggio interpretato da Ludovico Fremont si è trasformato in un punto di riferimento per tutti x.com

[SPOILER] I Cesaroni - Il Ritorno: anticipazioni lunedì 27 aprile! Marta deve tornare a New York reddit

I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni delle puntate del 25 maggioScopri le anticipazioni delle puntate del 25 maggio de I Cesaroni - Il ritorno, ecco cosa succederà alla Garbatella nelle puntate di stasera. gazzetta.it

I Cesaroni – Il ritorno chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntataBrutte notizie per I Cesaroni - Il ritorno. La polare fiction con Claudio Amendola potrebbe chiudere in anticipo. Fino a questo momento Mediaset aveva ... ilsipontino.net