I Cesaroni - Il ritorno le anticipazioni delle puntate del 27 aprile

Nuovo appuntamento, oggi lunedì 27 aprile, I Cesaroni – Il Ritorno, la settima stagione della fortunata fiction Mediaset a 12 anni dalla conclusione dell'ultima, andata in onda su Canale 5 tra il settembre e il novembre 2014. Un successo di pubblico, con 2.741.000 spettatori pari al 16,9% di share la scorsa settimana, ma in calo rispetto ai quasi 3,5 milioni di spettatori della puntata d'esordio. La nuova stagione, firmata alla regia da Claudio Amendola, riporta la storia alla Garbatella, tra dinamiche vecchie e nuove. Marco ha una nuova compagna e un figlio, chiamato a raccogliere idealmente il testimone di Mimmo nel racconto delle vicende di casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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