La nostalgia ha fatto colpo sul pubblico italiano: I Cesaroni – Il Ritorno la scorsa settimana ha vinto la serata del lunedì conquistando quasi 3.5 milioni di spettatori e il 22% di share. Non saranno più i numeri delle sue prime stagioni ma in 20 anni la televisione è completamente cambiata. Basta semplicemente pensare che il primo appuntamento con I Cesaroni è iniziato alle 22. La nuova stagione, diretta da Claudio Amendola, ha riportato il pubblico alla Garbatella, a Roma, tra nuove e vecchie dinamiche. Marco ha una nuova compagna e un figlio che ha raccolto l'eredità di Mimmo e racconta le varie storie familiari dal suo punto di vista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni delle puntate del 20 aprile

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