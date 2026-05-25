I Cesaroni Il Ritorno si avviano verso un finale di stagione anticipato, tra numeri che non hanno convinto e una programmazione che ha fatto discutere. Mediaset ha deciso di chiudere i conti lunedì 1° giugno, accorpando gli ultimi due episodi in un’unica serata. L’avventura della famiglia della Garbatella era partita il 13 aprile con un esordio incoraggiante: 3.486.000 spettatori e uno share del 22,6%. Un risultato che faceva ben sperare, ma che si è rivelato difficile da mantenere. Già la settimana successiva il pubblico aveva cominciato a calare, con 2.301.000 spettatori il 20 aprile, poi 2.140.000 il 27. Di fronte a questa tendenza, Mediaset aveva già cambiato approccio a maggio, passando da due episodi a settimana a uno solo, nella speranza di trattenere più a lungo il pubblico in prima serata. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - I Cesaroni – Il Ritorno: finale anticipato il 1° giugno, poi su Netflix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Cesaroni Il ritorno Nuove avventure e sfide familiari

Notizie e thread social correlati

I Cesaroni verso la chiusura anticipata: “Il finale di stagione in una sola sera, poi l’arrivo su Netflix”Gli ultimi due episodi della serie sono previsti per lunedì 1 giugno, in una sola sera anziché in due settimane diverse.

I Cesaroni 7 verso il finale anticipato, quando sarà l’ultima puntataL’ultima puntata de I Cesaroni 7 sarà trasmessa in anticipo rispetto alla programmazione iniziale.

Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 18 maggio in streaming; I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 18 maggio; I Cocci (titolo dell'episodio) dei I Cesaroni 7 vanno in onda stasera, con questa storia. Tutto sulla chiusura anticipata; I Cesaroni 7, la trama del decimo episodio.

Il nonno più coraggioso del mondooo Siete pronti per una nuova puntata de #ICesaroni - Il ritorno? Ci vediamo stasera su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com

[SPOILER] I Cesaroni - Il Ritorno: anticipazioni lunedì 27 aprile! Marta deve tornare a New York reddit

I Cesaroni – Il ritorno chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntataBrutte notizie per I Cesaroni - Il ritorno. La polare fiction con Claudio Amendola potrebbe chiudere in anticipo. Fino a questo momento Mediaset aveva ... ilsipontino.net

Quando finisce I Cesaroni 7 Il ritorno? Chiusura anticipata e approdo su Netflix| Mediaset cambia strategiaQuando finisce I Cesaroni 7 Il ritorno? Chiusura anticipata e approdo su Netflix: Mediaset cambia strategia e stravolge la programmazione ... ilsussidiario.net