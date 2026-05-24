L’ultima puntata de I Cesaroni 7 sarà trasmessa in anticipo rispetto alla programmazione iniziale. La serie, che ha visto il ritorno del personaggio di Giulio interpretato da Claudio Amendola, ha riscosso subito entusiasmo tra i fan. La presenza del personaggio ha richiamato ricordi e sentimenti legati alle stagioni precedenti. La decisione di anticipare la fine non è stata comunicata ufficialmente, e non sono stati annunciati dettagli sulle motivazioni o sui tempi di eventuale ritorno.

Il ritorno de I Cesaroni aveva risvegliato subito la nostalgia del pubblico, quella voglia un po’ tenera di rivedere Claudio Amendola nei panni di Giulio e di tornare, almeno per qualche ora, tra le strade della Garbatella. Dopo dodici anni di attesa, però, la nuova stagione della fiction di Canale 5 sembra avviarsi verso un finale più rapido del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Mediaset sarebbe pronta a mandare in onda gli ultimi due episodi in un’unica serata, abbandonando così la formula della puntata singola a settimana sperimentata (non con molto successo) nelle ultime settimane. E in ballo ci sarebbe anche uno sbarco imminente su Netflix. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Cesaroni 7 verso il finale anticipato, quando sarà l’ultima puntata

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