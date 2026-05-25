‘I Cesaroni’ chiude in anticipo lunedì 1 giugno gli ultimi due episodi

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Chiusura anticipata per 'I Cesaroni – Il Ritorno'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'iconica serie diretta e interpretata da Claudio Amendola chiuderà i battenti con una settimana di anticipo, lunedì 1 giugno. Mediaset, dopo aver inizialmente programmato un episodio a settimana per accompagnare il pubblico più a lungo, cambia rotta: questa sera andrà in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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