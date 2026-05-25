‘I Cesaroni’ chiude in anticipo lunedì 1 giugno gli ultimi due episodi
(Adnkronos) – Chiusura anticipata per 'I Cesaroni – Il Ritorno'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'iconica serie diretta e interpretata da Claudio Amendola chiuderà i battenti con una settimana di anticipo, lunedì 1 giugno. Mediaset, dopo aver inizialmente programmato un episodio a settimana per accompagnare il pubblico più a lungo, cambia rotta: questa sera andrà in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Napoli, Manfredi: Reazione collettiva per Ponticelli dopo gli ultimi episodi criminaliIl sindaco di Napoli ha invitato la comunità di Ponticelli a reagire dopo una serie di recenti episodi criminali che si sono verificati nel quartiere.
Temi più discussi: I Cesaroni verso la chiusura anticipata: Il finale di stagione in una sola sera, poi l'arrivo su Netflix; I Cesaroni, Mediaset cambia ancora strategia? Chiude in anticipo con due puntate insieme. E la nuova stagione è in bilico; I Cocci (titolo dell'episodio) dei I Cesaroni 7 vanno in onda stasera, con questa storia. Tutto sulla chiusura anticipata; Cesaroni, a rischio nuova stagione? I fan 'preoccupati': l'appello social.
I Cesaroni 7 chiude in anticipo? Le cause del possibile stop facebook
I Cesaroni chiude in anticipo: lunedì prossimo gli ultimi due episodiAppuntamento stasera 25 maggio con un unico episodio, Cocci, mentre saranno due per il finale di stagione il primo giugno. Incerto, per ora, il futuro della serie che intanto si prepara a sbarcare s ... msn.com
#AscoltiTV | Lunedì 18 Maggio 2026. Ulisse vince col 17.6%, I Cesaroni scendono al 13%. FoodNetwork al 2.1% con C’era una volta in Calabria Ottimo Attacco al potere 3 (8.6%), GialappaShow chiude al 4.9%, Little Big Italy arriva al 4%. Benissimo Racconto x.com
I Cesaroni – Il ritorno chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntataBrutte notizie per I Cesaroni - Il ritorno. La polare fiction con Claudio Amendola potrebbe chiudere in anticipo. Fino a questo momento Mediaset aveva ... ilsipontino.net
Difficoltà per l’export di vino italiano anche a inizio 2026, con un tendenziale a valore nel primo bimestre, rilevato oggi da Istat, a -13,3% (1,03 miliardi di euro). reddit