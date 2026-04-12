Napoli Manfredi | Reazione collettiva per Ponticelli dopo gli ultimi episodi criminali

Il sindaco di Napoli ha invitato la comunità di Ponticelli a reagire dopo una serie di recenti episodi criminali che si sono verificati nel quartiere. Nel suo intervento, ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di promuovere iniziative volte a favorire la legalità e l’occupazione. La richiesta riguarda un'azione condivisa tra cittadini, istituzioni e associazioni per affrontare le sfide attuali.

“Ponticelli ha bisogno di legalità, di opportunità lavorative e di coesione sociale. Gli episodi criminali degli ultimi giorni ci impongono una reazione collettiva. Anche per questo abbiamo scelto di partire da qui, aprendo un nuovo spazio dedicato alle famiglie e alla comunità: un presidio concreto, capace di ascoltare, accompagnare e costruire percorsi di crescita. Il Centro Polifunzionale non è solo un luogo fisico, ma un segnale preciso: lo Stato c’è, ed è presente nei quartieri, accanto alle persone”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione agli ultimi fatti di sangue che si sono verificati nel quartiere, in particolare l’omicidio del ventenne Fabio Ascione, ammazzato molto probabilmente per errore.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Milan furioso, il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali del match col Parma: la reazione al gol convalidato a Troilo Fabio Ascione ucciso a 20 anni dopo il lavoro, il sindaco Manfredi: “Dobbiamo reagire tutti per Ponticelli”Il sindaco Manfredi dopo la morte di Fabio Ascione, ammazzato a 20 anni dopo il lavoro: "Gli episodi criminali ci impongono una reazione collettiva".