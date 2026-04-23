Ucraina nuovi raid russi A Kiev arriva il principe Harry

Continuano i raid russi sull’Ucraina, con la capitale Kiev che è stata colpita di nuovo. Nella giornata odierna, a sorpresa, è arrivato nella città il Principe Harry. La presenza del membro della famiglia reale britannica si è verificata mentre si verificano nuovi attacchi, senza che siano stati forniti dettagli sull’obiettivo o sui danni. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Continuano i raid russi sull’Ucraina. Colpita anche la capitale Kiev, dove oggi è arrivato a sorpresa anche il Principe Harry. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, nuovi raid russi. A Kiev arriva il principe Harry Ucraina, nuovi raid russi. A Kiev arriva il principe Harry Notizie correlate Ucraina, nuovi raid russi su Kiev: in fiamme un palazzo residenzialeQuattro persone sono rimaste ferite durante gli attacchi russi sulla capitale dell’Ucraina, Kiev, nella notte tra lunedì e martedì. Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Massicci raid russi in Ucraina. Decine le vittime; Guerra Ucraina-Russia, finita la tregua: pioggia di droni e blackout, news di oggi; Video. Ucraina, raid russi su Kiev, Odessa e Dnipro: 12 morti; Massiccia ondata di raid sull’Ucraina: 17 morti e oltre 100 feriti. Ucraina, ok finale a prestito Ue. Zelensky: Grande giorno, rafforzeremo esercito. LIVELe forze russe di difesa aerea hanno respinto un attacco ucraino contro Sebastopoli, in Crimea. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il governatore Mikhai ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su MoscaVittime si registrano a Odessa, Dnipro e Kiev, dove è stato ucciso anche un bambino di 12 anni. Ieri la visita di Zelensky a Roma. Meloni e Mattarella hanno ribadito al presidente ucraino il sostegno ... tg24.sky.it Non è la prima visita del duca di Sussex che dal 2022 si è recato più volte in Ucraina per sostenere la popolazione e i militari - facebook.com facebook Mentre i leader europei si incontrano oggi e domani a Cipro, oltre al nuovo pacchetto di sanzioni contro la #Russia oggi l’ #UE ha formalmente approvato il prestito da 90 miliardi di euro all’ #Ucraina. A marzo gli aiuti a Kiev erano stati bloccati dal veto ungher x.com