Dalla Cina all’Ucraina Il percorso segreto dei militari russi
Secondo fonti non ufficiali, la Cina avrebbe condotto un addestramento clandestino di militari russi, che sarebbero poi stati impiegati nel conflitto in Ucraina. L'operazione sarebbe avvenuta attraverso un programma riservato, senza comunicazioni pubbliche ufficiali. Questa collaborazione tra i due paesi potrebbe rappresentare un passo avanti nella loro cooperazione militare, secondo quanto riportato. Non ci sono conferme ufficiali riguardo ai dettagli o alle tempistiche di questa attività.
La Cina avrebbe addestrato segretamente militari russi poi impiegati nella guerra in Ucraina, in un programma riservato che potrebbe segnare un ulteriore salto di qualità nella cooperazione militare tra Mosca e Pechino. A rivelarlo è un’inchiesta di Reuters basata su documenti e fonti dell’intelligence europea, secondo cui circa 200 soldati russi sarebbero stati formati in territorio cinese alla fine del 2025. Il programma in questione sarebbe stato regolato da un accordo bilaterale firmato da ufficiali di alto livello dei due Paesi, con severe clausole di riservatezza per evitare che l’esercitazione diventasse di dominio pubblico. Nell’accordo sarebbero state previste sessioni di addestramento presso strutture militari site nell’attuale capitale Pechino e nella ex capitale di Nanchino. 🔗 Leggi su Formiche.net
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ucraina, soldatessa ex prigioniera dei russi: “Non lasceremo il Donbass”
Il business della carneficina dei soldati russi in UcrainaNel cuore della macchina bellica russa si anniderebbe un «sistema criminale» che s’ingrossa grazie alla carneficina dei soldati inviati al fronte.
Il Sussidiario.net. . Marco Bertolini analizza la doppia strategia di Trump in Ucraina e Iran: l’obiettivo ultimo del tycoon resta quello di indebolire la Cina. Intervista condotta dalla nostra @eleonorarossi__ Link in bio #trump #putin #zelensky #cina #russia facebook
Le cose che Putin è disperato di ottenere dalla Cina reddit
Mosca ha annunciato tre giorni di manovre strategiche mentre prosegue la guerra in #Ucraina e Putin si prepara alla visita ufficiale in #Cina x.com