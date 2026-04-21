Premier slovacco Fico verso Mosca | Polonia e Paesi Baltici chiudono lo spazio aereo

Il primo ministro slovacco ha programmato un viaggio a Mosca per il 9 maggio, ma le autorità di Polonia e dei Paesi Baltici hanno deciso di bloccare i loro spazi aerei a causa delle sanzioni dell’Unione Europea. La decisione ha reso il viaggio un episodio al centro delle discussioni politiche in Europa. La questione riguarda principalmente le restrizioni sui voli imposte nell’ambito delle misure contro la Russia.

Il viaggio del premier slovacco Robert Fico per il 9 maggio diventa un caso politico europeo. A causa delle sanzioni dell'Ue, Polonia e Paesi Baltici impediscono il volo nei loro spazi aerei. La decisione si scontra con memoria storica e tensioni con il Cremlino La Polonia si prepara a negare il sorvolo all’aereo del premier slovaccoRobert Ficodiretto aMoscaper le celebrazioni delGiorno della Vittoria del 9 maggio. Secondo fonti diplomatiche citate dall’agenzia russaRia Novosti, larichiesta è formalmente “in valutazione”, ma l’esito sarebbe già deciso:autorizzazione non concessa al 100%. Quello della Polonia tuttavia non è un caso isolato perché ancheLituania e Lettoniahanno negato il passaggio nei propri spazi aerei, costringendo Fico a cercarerotte alternative.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Premier slovacco Fico verso Mosca: Polonia e Paesi Baltici chiudono lo spazio aereo Notizie correlate Fico verso Mosca: Polonia e Paesi Baltici chiudono lo spazio aereoIl viaggio del premier slovacco Robert Fico per il 9 maggio diventa un caso politico europeo. Media: “Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco, Robert Fico, diretto a Mosca”Mosca, 21 aprile 2026 - Sarà più lungo del previsto il viaggio del premier slovacco Robert Fico verso Mosca per assistere alla parata del 9 maggio. Contenuti utili per approfondire Media: Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco, Robert Fico, diretto a MoscaDopo i Paesi Baltici anche Varsavia potrebbe dire di no al leader di Bratislava che il 9 maggio vuole partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa ... quotidiano.net La Polonia vieterà il sorvolo al premier slovacco Fico per andare in RussiaLa Polonia vieterà al premier slovacco Fico di sorvolare il suo territorio durante il viaggio verso Mosca per la parata del 9 maggio. lettera43.it