I 300 mila euro per Mondello destinati ad altre spiagge | Necessari tanti interventi tra Vergine Maria e Arenella

Il Comune ha deciso di destinare 300 mila euro a interventi tra le spiagge di Vergine Maria e Arenella, invece di utilizzare quei fondi per Mondello. La scelta è stata comunicata dopo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la gestione in concessione demaniale delle spiagge di Mondello alla stessa azienda. Questa decisione implica che i lavori necessari tra Vergine Maria e Arenella riceveranno priorità rispetto a Mondello.

Il sindaco Roberto Lagalla, subito dopo la decisione del Cga che ha riconsegnato per questa estate la gestione delle spiagge di Mondello in concessione demaniale alla Italo Belga lo aveva già annunciato. I 300 mila euro per garantire decoro, servizi e sicurezza a Mondello "potranno ora essere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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