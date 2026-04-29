Dalla pulizia della spiaggia agli agenti in tenuta balneare | ecco il piano da 300 mila euro del Comune per Mondello

Il Comune ha stilato un progetto da 300 mila euro destinato alla pulizia della spiaggia di Mondello e all'impiego di agenti in tenuta balneare. L'intervento, ancora in fase di definizione, si inserisce in un piano che mira a migliorare i servizi estivi nella zona. Tuttavia, la data del 14 maggio segna l’appuntamento con il Cga, che deciderà sulla gestione della spiaggia e sulla stagione balneare che toccherà ai cittadini.

C'è già il profumo dell'estate, ma solo il 14 maggio, quando il Cga si esprimerà nel merito sulla gestione della spiaggia di Mondello, si saprà che stagione balneare toccherà ai palermitani. Nell'attesa il Comune ha disposto un piano, già approvato dalla Giunta, che dovrebbe partire a metà del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggiornato il piano da 300 mila euro per gli attraversamenti: lavori alla Trucca e in via Borgo Palazzo Mondello invasa dai rifiuti dopo l'assalto dei bagnanti: all'alba la pulizia, ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggiaLa spiaggia di Mondello presa d'assalto dai bagnati, l'arenile invaso da cumuli di rifiuti, la pulizia della Reset sin dalle prime luci dell'alba. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dal Comune arriva il via libera alla pulizia della spiaggia dopo le mareggiate; Comune di Pescara approva delibera per pulizia spiagge; Per una spiaggia più pulita, l’azione dei volontari sul litorale di Latina; Mondello, extrabudget da 260 mila euro per Rap e Reset. Fondi per pulizia spiaggia, boe e arredi: oggi il piano del Comune. Piano straordinario per Mondello, ecco casa farà il comune fino a fine maggio attendendo i gestori della spiaggiaLa prima parte della stagione, quella da dopodomani fino alla fine di maggio, quale che sia l'esito dei giudizi al CgA e degli eventuali bandi, resta nelle mani del comune che, per la primo volta dopo ... blogsicilia.it Mondello, piano di interventi del Comune su decoro e sicurezzaPALERMO – La Giunta comunale di Palermo ha approvato, su proposta degli assessori all’Ambiente Piero Alongi e alla Polizia municipale Dario Falzone, la delibera contenente il piano di interventi per l ... livesicilia.it Il Comune, in collaborazione con CIDIS Impresa Sociale ETS, lancia il progetto SU.PR.EME. 2 per contrastare lo sfruttamento lavorativo e offrire soluzioni abitative dignitose attraverso un "Albo delle disponibilità". - facebook.com facebook Ci vuole un coraggio fuori dal comune: dopo anni di politiche sistematicamente rivolte a colpire chi lavora, Giorgia Meloni si presenta ora in conferenza stampa per dare lezioni sul "salario giusto". Giusto per chi Non certo per i lavoratori sottopagati x.com