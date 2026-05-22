Polemiche e inviti al boicottaggio la calda estate di Mondello | stop al piano del Comune fondi destinati ad altre spiagge

Durante l’estate, Mondello ha visto crescere tensioni e richieste di boicottaggio legate a un intervento del Comune. A meno di un mese dalla presentazione, il progetto prevedeva uno stanziamento di 300 mila euro destinati a migliorare decoro, servizi e sicurezza nella zona. Tuttavia, sono sorte polemiche riguardo alla destinazione dei fondi, con alcune voci che chiedono di sospendere il piano e di reindirizzare le risorse verso altre spiagge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui