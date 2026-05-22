Polemiche e inviti al boicottaggio la calda estate di Mondello | stop al piano del Comune fondi destinati ad altre spiagge
Durante l’estate, Mondello ha visto crescere tensioni e richieste di boicottaggio legate a un intervento del Comune. A meno di un mese dalla presentazione, il progetto prevedeva uno stanziamento di 300 mila euro destinati a migliorare decoro, servizi e sicurezza nella zona. Tuttavia, sono sorte polemiche riguardo alla destinazione dei fondi, con alcune voci che chiedono di sospendere il piano e di reindirizzare le risorse verso altre spiagge.
Il piano del Comune per Mondello era stato presentato poco meno di un mese fa. Un intervento da 300 mila euro per garantire decoro, servizi e sicurezza nella borgata marinara. Ma era ancora il tempo dell'incertezza, quando non si sapeva chi avrebbe gestito la spiaggia la prossima estate. Dopo la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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