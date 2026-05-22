Polemiche e inviti al boicottaggio la calda estate di Mondello | stop al piano del Comune fondi destinati ad altre spiagge

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estate, Mondello ha visto crescere tensioni e richieste di boicottaggio legate a un intervento del Comune. A meno di un mese dalla presentazione, il progetto prevedeva uno stanziamento di 300 mila euro destinati a migliorare decoro, servizi e sicurezza nella zona. Tuttavia, sono sorte polemiche riguardo alla destinazione dei fondi, con alcune voci che chiedono di sospendere il piano e di reindirizzare le risorse verso altre spiagge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il piano del Comune per Mondello era stato presentato poco meno di un mese fa. Un intervento da 300 mila euro per garantire decoro, servizi e sicurezza nella borgata marinara. Ma era ancora il tempo dell'incertezza, quando non si sapeva chi avrebbe gestito la spiaggia la prossima estate. Dopo la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Appello del M5S al sindaco e al comandante dei vigili: "Il piano Mondello anche per le altre spiagge"

Salerno, stop al Piano Spiagge: Italia Nostra sfida il ComuneLa sezione salernitana di Italia Nostra ha presentato una richiesta formale al Comune per bloccare l’invio del Piano Attuativo Demaniale alla Regione...

polemiche e inviti alNuovo ospedale a Cosenza tra polemiche, mobilitazioni e inviti al dialogoSecondo il consigliere comunale e provinciale Ciacco bisogna ancora attendere gli elaborati progettuali. Gli appelli di Golletti e del parlamentare di FdI Antoniozzi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web