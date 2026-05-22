Mostra sui 140 anni del Carlino a Ravenna | inaugurazione lunedì alle 17,30

Lunedì 25 maggio alle 18,30 si terrà l'apertura della mostra dedicata ai 140 anni de il Resto del Carlino, allestita negli Antichi Chiostri Danteschi di Ravenna. La struttura è di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. L'esposizione sarà visitabile a partire dalla stessa sera e rimarrà aperta per un periodo di tempo determinato. L'evento si inserisce nelle iniziative organizzate per celebrare l'anniversario della testata giornalistica.

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