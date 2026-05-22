Mostra sui 140 anni del Carlino a Ravenna | inaugurazione lunedì alle 17,30
Lunedì 25 maggio alle 18,30 si terrà l'apertura della mostra dedicata ai 140 anni de il Resto del Carlino, allestita negli Antichi Chiostri Danteschi di Ravenna. La struttura è di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. L'esposizione sarà visitabile a partire dalla stessa sera e rimarrà aperta per un periodo di tempo determinato. L'evento si inserisce nelle iniziative organizzate per celebrare l'anniversario della testata giornalistica.
Ravenna, 22 maggio 2026 – Si inaugura lunedì 25 maggio alle 18,30 presso gli Antichi Chiostri Danteschi di Ravenna – di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna - la mostra celebrativa dei 140 anni de il Resto del Carlino. Qui il nostro speciale Dopo l’inaugurazione avvenuta a dicembre a Bologna, il viaggio di ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ prosegue nella città bizantina a partire da lunedì con taglio del nastro alle 17,30 con registrazione accrediti dalle 17 e, a seguire, cocktail. Al pubblico la mostra apre al pubblico dal 26 maggio al 14 giugno, con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. Sarà per i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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