Le compagnie aeree hanno tagliato 2 milioni di posti sui voli per la crisi carburante a riferirlo è il Financial Times

Secondo quanto riportato dal Financial Times, le compagnie aeree hanno ridotto di oltre 2 milioni i posti disponibili sui voli recenti. La notizia si basa su analisi condotte dalla società Cirium, che ha rilevato questa diminuzione nell'offerta di posti a sedere. La riduzione sembra essere una risposta alla crisi nel settore del carburante, che ha portato a questa significativa riduzione delle capacità di volo.

Il Financial Times riporta che secondo le indagini della società d'analisi Cirium sono oltre 2 milioni i posti a sedere tagliati dai voli aerei. La crisi carburante e il conseguente aumento dei prezzi hanno infatti messo le compagnie con le spalle al muro, che si sono viste quindi costrette a ridurre la propria capacità, oltre che le tratte.🔗 Leggi su Fanpage.it

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E sembra pure che non abbiamo studiato storia, political science, e perfino letto quotidiani come il Financial Times. Molto deprimente x.com