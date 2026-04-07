Le compagnie aeree stanno affrontando la crisi del carburante adottando misure diverse. Alcune utilizzano strumenti di copertura per proteggersi dall’oscillazione dei prezzi del cherosene, mentre altre riducono la capacità di voli per contenere i costi. Contestualmente, sono stati annunciati aumenti delle tariffe per compensare i maggiori costi di carburante. Queste strategie si sono riflesse anche nelle variazioni tra le compagnie di voli nazionali e internazionali.

Le compagnie aeree si difendono dalla crisi del carburante con una combinazione di coperture (hedging) per i riformimenti di cherosene, tagli di capacità mirati e aumenti tariffari selettivi. Mosse strategiche in attesa di capire se la guerra Iran-Usa proseguirà ancora. E se Ita ribadisce di non avere problemi e che a Fiumicino, l'hub di riferimento, le scorte sono abbondanti, Ryanair minaccia tagli nei voli estivi. Nel frattempo la regina delle low cost ha coperto tramite hedging circa l’80% del fabbisogno di carburante fino a marzo 2027, il che la protegge in buona parte dagli attuali picchi di prezzo ma lascia scoperto un 20% da comprare ai livelli odierni, molto alti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caos voli, da Ita a Ryanair: le strategie delle compagnie aeree dai tagli agli aumenti per la crisi del carburante

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