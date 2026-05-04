‘Spider-Noir’ | il trailer della serie tv con Nicolas Cage

È stato pubblicato il trailer di “Spider-Noir”, la nuova serie TV prodotta da Sony Pictures Television e disponibile in esclusiva su MGM+ e Prime Video. La serie, con protagonista Nicolas Cage, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 27 maggio su Prime Video. La produzione si inserisce nel genere dei fumetti, con una trama basata su un personaggio che si muove tra azione e avventure.

L’attesissima nuova serie, Spider-Noir, prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video, debutterà in tutto il mondo su Prime Video il 27 maggi o. Scopriamo insieme le primisisme immagini ei nuovi dettagli della serie tv con protagonista Nicholas Cage. Spider Noir: trama e trailer. Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la nuova attesissima serie con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv. Prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, la serie arriverà negli Stati Uniti il 25 maggio su MGM+, mentre tutti gli episodi saranno disponibili a livello globale su Prime Video dal 27 maggio, in oltre 240 paesi e territori nel mondo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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