Hockey ghiaccio | troppa Slovenia L’Italia perde ancora ai Mondiali e retrocede
L’Italia ha perso 1-5 contro la Slovenia in una partita decisiva per restare nella Top Division dei Mondiali di hockey su ghiaccio. La sconfitta si è consumata a Friburgo, portando alla retrocessione nella Division I dopo un solo anno. La squadra italiana ha subito tre reti nel primo tempo e altre due nella ripresa, senza riuscire a reagire. La Slovenia ha dominato l’incontro, impedendo all’Italia di mantenere il suo posto nella massima categoria internazionale.
A Friburgo finisce come peggio non si poteva per l’Italia dell’hockey su ghiaccio che cade 1-5 nella gara decisiva per la permanenza nella Top Division dei Mondiali contro la Slovenia e deve masticare il gusto amarissimo, dopo un solo anno, del ritorno nella Division I della disciplina. LA CRONACA. La gara inizia con tanta tensione e poche occasioni. Il primo tiro è di Spornberger, Horak para. Gli sloveni reagiscono allo spavento salendo di colpi e creando tante mischie davanti alla gabbia di Clara che però trova sempre il modo di salvarsi. Il tempo scorre verso il suo esaurirsi: si va al break sullo 0-0. Il secondo periodo è decisamente più movimentato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Un ottima Italia viene sconfitta ai tiri di rigore dalla Danimarca. Domani la sfida decisiva per la salvezza contro la Slovenia. #italiahockey #forzaazzurri #iihfworlds facebook
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