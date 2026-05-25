Hockey ghiaccio | troppa Slovenia L’Italia perde ancora ai Mondiali e retrocede

Notizia in breve

L’Italia ha perso 1-5 contro la Slovenia in una partita decisiva per restare nella Top Division dei Mondiali di hockey su ghiaccio. La sconfitta si è consumata a Friburgo, portando alla retrocessione nella Division I dopo un solo anno. La squadra italiana ha subito tre reti nel primo tempo e altre due nella ripresa, senza riuscire a reagire. La Slovenia ha dominato l’incontro, impedendo all’Italia di mantenere il suo posto nella massima categoria internazionale.