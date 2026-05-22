Hockey ghiaccio | l’Italia cede alla Svezia ai Mondiali Ora le sfide per la salvezza

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha subito la quinta sconfitta consecutiva durante i Mondiali Top Division 2026, questa volta contro la Svezia. La squadra italiana ha incontrato difficoltà nel corso dell'incontro, che si è concluso con il risultato negativo. Dopo questa partita, le prossime sfide assumono un ruolo cruciale per la permanenza nella categoria. La competizione prosegue con le squadre che cercano di migliorare i propri piazzamenti e di evitare la retrocessione.

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Per la Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio arriva la quinta sconfitta in altrettante gare ai Mondiali Top Division 2026. Gli azzurri questa volta hanno dovuto chinare la testa contro una Svezia che alla fine si è imposta per 3-0. Da domani per il Blue Team, accantonante le partite più difficili del Girone B, sarà tempo di voltare pagina e pensare alle partite che possono valere la salvezza contro Danimarca e Slovenia. La partita inizia con l’Italia che prova subito a fronteggiare i forti avversari a viso aperto, al netto della pressione degli scandinavi. La Svezia dopo i primi 5 minuti alza i giri del motore assaltando la porta di un Clara che para tanto, ma rischia anche il patatrac lasciandosi sfuggire un disco che danza sulla linea e poi dopo una mischia – e una revisione arbitrale – viene giudicato fuori dalla gabbia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia cede alla Svezia ai Mondiali. Ora le sfide per la salvezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GAME NIGHT: Slovakia is HERE, Sweden AVOIDS frustration, International legacy at stake Sullo stesso argomento Hockey ghiaccio: l’Italia segnai ai Mondiali, ma cede nettamente alla SlovacchiaDopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in... Hockey ghiaccio: l’Italia segna ai Mondiali, ma cede nettamente alla SlovacchiaDopo il ko per 0-6 contro il Canada, per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio arriva la seconda sconfitta ai Mondiali Top Division 2026, in... Il punto dopo la settima giornata del Mondiale Top Division di Zurigo e Friburgo 2026 di hockey su ghiaccio hockeyitalia21.com/2026/05/21/il-… x.com LIVE Italia-Svezia 0-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri a caccia del gol della bandieraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0 4'30 Due minuti di penalità a Larsson. Power Break azzurro! 6'10 Esce molto dolorante Frondell. Lo svedese ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 0-4, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri ancora a secco di vittorie. Scandinavi superioriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale del match fra Italia e Norvegia termina qui! oasport.it