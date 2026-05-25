Durante il penultimo giorno della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, le squadre degli Stati Uniti, Germania e Norvegia hanno ottenuto vittorie nette. Le partite si sono svolte il 25 maggio, coinvolgendo le gare del Girone A e del Girone B. I risultati hanno determinato l’andamento delle classifiche in vista delle fasi successive della competizione. Nessun dettaglio sui punteggi specifici o sui nomi delle squadre avversarie è stato riportato.

Il penultimo giorno dedicato alla fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio ha mandato in archivio le partite del 25 maggio, fra Girone A e Girone B. Ecco come sono andate le cose a Zurigfo e Friburgo partendo dal fatto che l’Italia, battuta nettamente 1-5 dalla Slovenia, ha dovuto registrare la retrocessione – dopo appena un anno – in Division I (a farle compagnia vi sarà la Gran Bretagna). Girone A In una partita ricca di gol, gli USA si impongono 7-3 sull’Ungheria. Americani in gol con Faulk e Tkachuk, nel primo periodo per il momentaneo 2-0, poi allungo sino al 5-1 nel secondo “round”: Leonard, nuovamente Faulk, il parziale 4-1 ungherese con Erdely e altro squillo di Leonard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: ai Mondiali vittore larghe per USA, Germania e Norvegia

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Hockey su ghiaccio: Alleghe e Cortina per Coppa Italia e scudetto

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