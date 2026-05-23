Durante il quarto giorno della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 in Svizzera, la Lettonia ha battuto gli Stati Uniti, mentre la Danimarca ha superato la Norvegia. In totale si sono disputate sei partite, tre in ciascun gruppo, nel corso del pomeriggio. La giornata ha visto risultati sorprendenti, con alcuni incontri che hanno modificato le classifiche dei gironi.

Il quart’ultimo giorno della fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio è ufficialmente andato in archivio in Svizzera, dove fra Pool A e Pool B si sono giocate ben 6 partite, equamente divise fra un gruppo e l’altro. Gruppo A Successo importante per la Lettonia che batte 4-2 gli USA, in una partita dove ai baltici “bastano” 22 tiri in porta per avere la meglio degli americani, che chiudono con 47 conclusioni nello specchio. Nei primi due periodi è botta e risposta sull’asse Egle-Tkachuk, poi i lettoni salgono in cattedra negli ultimi venti minuti: Smirnovs e Vilmanis (doppietta per quest’ultimo) mandano al tappeto i campioni olimpici che incassano un nuovo ko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: la Lettonia batte gli USA ai Mondiali. Pesante successo della Danimarca, super Norvegia

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